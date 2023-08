Le guitariste Robbie Robertson du groupe The Band s’éteint à 80 ans

Robbie Robertson, guitariste et auteur-compositeur du groupe The Band qui, dans des classiques tels que The Weight, Up on Cripple Creek et The Night They Drove Old Dixie Down, a exploité et contribué à remodeler la musique américaine, est décédé mercredi à l’âge de 80 ans.