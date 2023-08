Charlotte Cardin est la plus récente participante à la désormais culte série de capsules vidéo COLORS.

La chanteuse montréalaise interprète une nouvelle chanson, intitulée Next to You, dans une vidéo publiée ce lundi sur la chaîne YouTube de COLORS, qui compte près de 7 millions d’abonnés et qui a déjà été décrite par le Time comme une « centrale en essor de la découverte musicale ».

« Cette chanson me touche au plus haut point. Merci de m’avoir invitée à jouer ma chanson préférée parmi toutes celles que j’ai écrites », a indiqué l’artiste dans une publication Instagram relayant la vidéo. Next to You figurera sur son prochain album, 99 Nights, qui doit paraître le 25 août et dont quatre autres extraits ont déjà été dévoilés.

Fondée en février 2016, la plateforme allemande ColorsxStudios se veut « axée sur la promotion des nouveaux artistes et des sons originaux les plus distinctifs ». Tournées dans un décor vide et monochrome, les capsules vidéo de cette série ont la réputation de mettre des artistes sur la carte. Même Billie Eilish, qui y a participé à deux reprises (en 2017 puis en 2018), a indiqué que COLORS avait changé la trajectoire de sa carrière.

Les capsules qui apparaissent sur le compte YouTube de COLORS cumulent invariablement des centaines de milliers de vues, voire plusieurs millions de visionnements. Des artistes aussi notoires que Joey Bada$$, Angèle, Doja Cat, Rema, H. E. R. et Eddy de Pretto y ont participé par le passé. Trois heures après sa mise en ligne, la vidéo de Charlotte Cardin avait déjà été vue 11 000 fois.