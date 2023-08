Les pétitionnaires sont d’avis qu’un plus grand rayonnement de la musique en langues autochtones assurera la survie de celles-ci, en plus de soutenir les artistes qui font le choix de créer dans leur langue maternelle.

Des artistes des Premières Nations ont lancé mardi une pétition réclamant un quota minimal de 5 % de musique en langue autochtone sur les ondes radiophoniques commerciales canadiennes.

Marie-Ève Martel La Presse Canadienne

L’initiative, élaborée par Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) et Makusham Musique Inc., fait suite au dépôt d’un mémoire devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), qui plaide pour une meilleure représentation des langues autochtones en ondes.

Ce mémoire découlait d’une consultation publique ayant porté sur le contenu musical autochtone, réalisée au cours de l’été 2022. On y apprenait entre autres que, selon un sondage non scientifique réalisé en ligne, 98 % des 312 répondants étaient en faveur d’une plus grande place laissée à la musique autochtone sur les ondes de la radio commerciale ; plus de 94 % étaient en faveur de l’imposition d’un quota par le CRTC.

Les pétitionnaires sont d’avis qu’un plus grand rayonnement de la musique en langues autochtones assurera la survie de celles-ci, en plus de soutenir les artistes qui font le choix de créer dans leur langue maternelle.

« La pétition lancée aujourd’hui vise à faire pression sur le CRTC et le gouvernement canadien afin qu’ils adoptent le quota de 5 %, mais nous encourageons également les radios privées et leurs auditeurs à être nos alliés et à nous appuyer dans notre démarche. Ensemble, nous pouvons réaliser un véritable geste de réconciliation, laquelle passe par la protection et la promotion des langues autochtones et le rayonnement de la musique autochtone », a déclaré Mathieu Mckenzie, directeur des relations publiques et co-propriétaire de Makusham Musique, dans un communiqué.