Un vidéoclip qui divise les États-Unis

Pour planter le décor de la vidéo de sa chanson Try That in a Small Town, le chanteur country Jason Aldean a choisi un palais de justice… où a eu lieu le lynchage d’un jeune homme noir en 1927. Depuis sa diffusion, la vidéo a suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux, alors que la controverse a poussé la chanson au sommet des plus écoutées aux États-Unis. Décryptage.