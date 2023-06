Le chanteur canadien Shawn Mendes a écrit une chanson au sujet des incendies de forêt. Intitulée What The Hell Are We Dying For ? (en français, Pour quoi mourons-nous ?), elle est sortie aujourd’hui.

L’auteur-compositeur-interprète originaire de l’Ontario entame la pièce en chantant les paroles suivantes : « Smoke in the air, the city’s burning down » (« Fumée dans l’air, la ville brûle »). L’image qui accompagne la chanson est une photo de la ville de New York enveloppée par le smog.

Selon son compte Instagram, Shawn Mendes aurait écrit What The Hell Are We Dying For ? En une journée. Le titre exploite les thèmes de séparation amoureuse et de sentiment de fin du monde : « If we don’t love like we used to […] what the hell are we dying for ? » (« Si on ne s’aime plus comme avant, pour quoi mourons-nous ? »).

Mendes a souligné l’importance de rendre la chanson publique « en temps réel ». Il a également invité ses abonnés à donner à la Croix-Rouge canadienne.