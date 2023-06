Guitariste discret mais actif depuis des décennies, Jean-Marc Hébert publie un troisième album aux atmosphères ciselées, à la fois poétique et apaisant.

Il joue avec beaucoup de musiciens jazz, mais Jean-Marc Hébert ne se définit pas comme un jazzman. Il a été de Skalène et de Ragleela, a accompagné la flûtiste Catherine Potter et Lilison Di Kinara (auprès de qui il joue encore samedi aux Francos), se montrant aussi à l’aise dans les univers musicaux oriental et africain qu’occidental. Son jeu sur Terre rouge, quatrième pièce de son album L’origine éclatée, rappelle d’ailleurs par moments subtilement l’Afrique de l’Ouest dans la façon qu’il a d’égrener les notes ou de construire ses lignes mélodiques.

Sur ce troisième album à titre de leader, le guitariste s’est entouré du batteur Pierre Tanguay, un complice de longue date, du contrebassiste Morgan Moore et du trompettiste Lex French, à qui il laisse d’ailleurs beaucoup d’espace. C’est surtout ce dernier qui donne des couleurs jazz aux compositions de Jean-Marc Hébert, même si l’approche d’ensemble évoque souvent le jazz scandinave en étant plus axé sur les atmosphères que la virtuosité ou les déconstructions harmoniques.

L’alignement des étiquettes ne suffit toutefois pas à dire la poésie de ces compositions tantôt apaisantes (La déteinte), tantôt presque épiques (L’attente). Ces quatre musiciens s’élèvent clairement sur le même tapis volant : plutôt que de se mesurer les uns aux autres, ils se donnent la main, se font la courte échelle et se passent le relais pour peindre des paysages sonores d’une grande sensibilité, teintés non pas d’ésotérisme, mais de quelque chose de spirituel.

Jean-Marc Hébert et ses musiciens souligneront la parution de L’origine éclatée au Dièse Onze les 15 et 16 juin. Des prestations sont programmées à 19 h et 21 h 30, chacun de ces soirs. L’album est offert sur Bandcamp : https://jean-marchebert.bandcamp.com/album/lorigine-clat-e

