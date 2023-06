L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) sera de retour cet été avec sa traditionnelle Virée classique.

Comme chaque année, le grand concert gratuit à l’Esplanade du Parc olympique donnera le coup d’envoi de cette 10e édition, le 16 août, à 19 h 30. L’OSM et son directeur musical Rafael Payare y proposeront Promenade au musée sur des airs d’opéra, alors que la mezzo-soprano Isabel Leonard chantera quelques-uns des plus célèbres airs d’opéra et que la violoniste Bomsori interprétera Carmen fantasie de Waxman d’après Bizet.

Rafael Payare dirigera neuf concerts parmi les 26 prévus durant le festival, dont le célèbre Carmina Burana de Orff, qui sera présenté à deux reprises.

Le violoncelliste Nicolas Alstaedt et le pianiste Francesco Piemontesi feront partie des artistes qu’il sera possible d’entendre, de même que Charles Richard-Hamelin (piano), Godwin Friesen (piano), Paul Merkelo (trompette), Dina Gilbert (cheffe d’orchestre), Sarah Dufresne (soprano), Margaret Little (viole de gambe), l’Ensemble Obiora, l’Ensemble Oktoecho et l’Orchestre FILMharmonique.

Quatre grands concerts gratuits, animés par André Robitaille et dirigés par Simon Rivard, sont par ailleurs prévus dans les parcs du 26 au 29 juillet — à Montréal (au parc Jarry), Blainville, Brossard et Terrebonne —, au son de la clarinette et du saxophone d’André Moisan, et de la voix de Suzanne Taffot.

Une centaine d’activités gratuites seront également offertes au Quartier des spectacles et dévoilées le 6 juillet prochain.

Avant d’amorcer cette 10e Virée classique, l’OSM et Rafael Payare ouvriront tout d’abord le Festival de Lanaudière, le 7 juillet, avec la mythique Neuvième Symphonie de Beethoven, en plus d’y présenter trois autres concerts, les 8 juillet, 4 et 5 août.