Entrevue avec Robert Robert

Thérapie par la pop

Après avoir été DJ et producteur de musique électronique, Robert Robert a lancé il y a deux ans un excellent premier album de chansons en français, Silicone Villeray. Il remet ça cette année avec Bienvenue au pays, album transparent et vulnérable qui oscille entre la pop électro dansante dont il a le secret et des ambiances plus planantes.