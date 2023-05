On connaît l’identité de l’artiste qui assurera la première partie du spectacle de Guns N’Roses à Montréal : il s’agit de la chanteuse country pop et actrice Carrie Underwood.

Le groupe d’Axl Rose, Slash et compagnie sera de passage au parc Jean-Drapeau le 8 août prochain, dans le cadre de sa tournée nord-américaine qui s’amorce le 5 août à Moncton.

Parmi les autres artistes qui se chargeront de la première partie lors de ce segment de tournée, on trouve The Pretenders, Alice In Chains, The Warning et Dirty Honey.

De plus, le groupe a ajouté deux nouvelles dates à la tournée : une à Pittsburgh, au PNC Park, le vendredi 18 août, et une autre à Seattle, au Climate Pledge Arena, le samedi 14 octobre.