Les Foo Fighters et leur leader Dave Grohl ont repris la route ce mercredi, au New Hampshire.

Les Foo Fighters ont inauguré leur nouvelle tournée mondiale en dévoilant l’identité de leur nouveau batteur ; c’est le vétéran Josh Freese qui prendra la place du regretté Taylor Hawkins, décédé en mars dernier en Amérique du Sud alors qu’il était en tournée avec la bande à Dave Grohl.

Freese, qui a notamment joué avec Nine Inch Nails, Guns N’Roses et A Perfect Circle, était derrière les peaux à Gilford, au New Hampshire, ce mercredi, pour le premier concert de la nouvelle tournée du groupe, qui s’arrêtera au Festival d’été de Québec, le 8 juillet prochain. Freese avait été officiellement présenté au public dimanche dernier à l’occasion de la diffusion web « Foo Fighters : Preparing Music for Concerts ».

Selon Blabbermouth, les 21 chansons jouées mercredi soir à Gilford comprenaient quatre nouveaux titres qui apparaîtront sur le 11e album du groupe, But Here We Are, qui doit paraître le 2 juin prochain. C’est le premier extrait Rescued qui a été joué en lever de rideau, les autres chansons du nouvel album qui ont présentées en primeur sont Under You, Nothing at All ainsi que la pièce-titre.

Incidemment, les Foo Fighters ont dévoilé ce jeudi un nouvel extrait, la planante Show Me How, qui risque fort d’être jouée pendant la tournée de 28 dates qui les amènera dans cinq pays.