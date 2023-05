Sous le nom d’artiste de L’Isle, Ariane Brunet propose une électro-pop d’excellente facture et à haute teneur sensuelle.

Ariane Brunet s’est fait connaître avec trois albums sortis entre 2010 et 2016. Mais c’est en tant que L’Isle qu’elle fait un retour ce printemps, après avoir sorti quelques chansons sous ce nom au cours des dernières années.

Soif est un album électro-pop d’une très belle facture, pour lequel l’autrice-compositrice-interprète s’est franchement bien entourée. DMRS, Samito, Félix Petit, Philippe Brault, Jonathan Dauphinais, Vendou, Steeven Chouinard (Le Couleur) ne sont que quelques-uns des collaborateurs qui sont passés en studio, qui ont joué, chanté ou coréalisé avec elle, donnant un puissant groove de fond à cet album de 13 pièces — 10 chansons, 3 intermèdes musicaux.

Avec des titres comme Amer amour, Reste, Notre jardin, Vanille ou Rien promis, c’est aussi un album fort sensuel, voire charnel, qui parle beaucoup de l’amour dans tous ses états, de désirs assouvis ou pas, de relations de couple désordonnées, d’affirmation féminine, d’attirances interdites…

À travers ce florilège de chansons de transe et d’évasion se retrouvent quelques surprises, comme Feu(x), une touchante pièce piano-voix, et Nirvana, qui décrit avec beaucoup d’empathie le dur quotidien d’une prostituée dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

On peut reprocher à L’Isle une poésie parfois maladroite, mais il y a dans Soif une énergie vitale tellement entraînante qu’il est difficile d’y résister. Et des chansons comme L’azur, Vanille et Le résultat feront partie, à n’en point douter, de la trame sonore de nos soirées d’été.

0:00 0:00 Couper le son