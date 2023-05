Un album qui nous accroche du début à la fin, grâce à des sonorités que les amoureux de la musique des années 1960 et 1970 adoreront.

La proposition de The Lemon Twigs a tout pour plaire. Les frères originaires de Long Island, Michael et Brian D’Addario, sont des compositeurs et des musiciens géniaux.

À 24 et 26 ans, ils ont déjà sorti quatre albums. Dans leur composition, on sent une maturité et un savoir-faire qui produisent des morceaux à tout coup accrocheurs. Les difficultés de la pandémie leur ont inspiré des textes mélancoliques, empreints de réflexions existentielles, qui n’empêchent pas une touche de légèreté aussi.

L’entrée en matière d’Everything Harmony, When Winter Comes Around, est une superbe ballade folk, à la guitare acoustique, aux magiques effets de voix. À mi-chemin, une explosion musicale, brève mais percutante, qui nous montre dès le départ à quel point les morceaux de The Lemon Twigs peuvent être composites.

L’album en lui-même est merveilleusement hétéroclite. Après le folk, la pop indie, avec In My Head, à la basse groovy et aux « lalala » galvanisants. Puis vient l’une des chansons au plus grand potentiel de succès, Corner of My Eye. La mélodie est somptueuse, la voix principale est haut perchée, tandis que les harmonies, vaporeuses, lui confèrent un petit plus qui fait toute la différence. Lors de son spectacle mercredi à Montréal, The Lemon Twigs s’est fait chanter chaque mot de ce joli refrain par un public qui le connaissait par cœur.

Cette performance de The Lemon Twigs est d’ailleurs l’un des meilleurs spectacles que nous n’avons pas vus.

Vous avez bien lu. Nous n’avons pas vraiment vu les membres de The Lemon Twigs mercredi dernier. Le spectacle (qui affichait complet) était au Ritz PDB, petite salle qui ne permet pas au public à l’arrière de voir ce qui se passe sur scène. Le groupe, qui assurait la première partie d’Arctic Monkeys il y a quelques années, aurait sûrement pu remplir une plus grande salle montréalaise.

Qu’à cela ne tienne, la version en concert des chansons de The Lemon Twigs vaut la peine d’être vécue, même avec une vue très largement obstruée. Les rares aperçus visuels nous ont montré un groupe énergique sur scène, peu bavard, mais solide. Le groupe, qui s’amuse à changer d’instruments au fil de la performance, est musicalement envoûtant, rendant à merveille ces chansons que l’on adore sur disque.

Quelques points communs subsistent entre les différentes explorations musicales que tentent les musiciens : des mélodies irrésistibles (les frères D’Addario ont un sens de la mélodie qui pourrait les mener très loin), de très belles harmonies, une guitare omniprésente, qui flirte sans relâche avec la basse, et une habile production.

La pièce Any Time of Day, dans sa production justement, est teintée d’un voile qui la ramène à ses influences, quelque part dans les années 1970. La part que jouent les influences musicales des sixties et de la décennie suivante sur les compositions des Lemon Twigs est grande. Souvent, il n’y a pas même de touche moderne pour les rattacher à notre époque. C’est rétro et c’est assumé.

The Lemon Twigs, c’est de la (très bonne) vieille musique de jeunes. Et le public présent au concert montréalais en témoigne. Il y avait des gens de toutes les générations, mais surtout des gens de l’âge des musiciens sur scène, beaucoup arborant un look également tourné vers le rétro.

Mais pas besoin d’avoir une dégaine hippie pour que cette musique nous touche. Il suffit de tendre l’oreille et de se laisser charmer.

