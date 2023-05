Étienne Daho, vivant aujourd’hui

Étienne Daho est le roi incontesté de la pop française depuis plus de 40 ans. Alors qu’il lancera vendredi son 13e album, Tirer la nuit sur les étoiles, nous avons discuté avec l’élégant auteur-compositeur-interprète de création, d’éclectisme et de cohérence, et un peu du secret de sa jeunesse éternelle.