Festival international Nuits d’Afrique

Suba Trio, élévations spirituelles

Joints à Seattle au beau milieu de leur tournée nord-américaine qui s’arrête à Montréal pour deux concerts en fin de semaine, le pianiste et compositeur cubain nommé sept fois aux Grammy Omar Sosa et le Sénégalais et joueur de kora Seckou Keita sont dans l’œil de notre caméra.