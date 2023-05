Soirée costaude pour le 33e Gala SOCAN : après une année d’absence, c’est plus de 100 trophées qui sont décernés dimanche, lors d’une soirée tenue à la TOHU. Ginette Reno, Plume Latraverse et Paul Piché figurent parmi les artistes honorés pour leur carrière, lors de la cérémonie animée par la drag queen Barbada.

La SOCAN n’est pas un gala comme les autres : les lauréats savent qu’ils recevront une accolade lorsqu’ils s’y présentent. La société de gestion de droits d’auteurs souligne cette année les trajectoires exceptionnelles de trois figures marquantes de la chanson québécoise : Plume Latraverse reçoit le Prix Excellence, Paul Piché est intronisé au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens et Ginette Reno reçoit le Prix Hommage.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Catherine Durand, Mara Tremblay et Marie-Pierre Arthur entourent Plume Latraverse, récipiendaire du Prix Excellence, à qui elles rendent un hommage musical lors du Gala de la SOCAN.

La remise de cette distinction sera soulignée en ouverture de soirée par la chanteuse Jeanick Fournier, gagnante de Canada’s Got Talent, qui interprétera Un peu plus haut, un peu plus loin, chanson signée Jean-Pierre Ferland. Il s’agit d’un titre emblématique de Ginette Reno depuis qu’elle l’a portée sur le Mont-Royal en juin 1975.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Jeanick Fournier, la Saguenéenne qui a remporté Canada’s Got Talent, a été choisie pour interpréter Un peu plus haut, un peu plus loin, chanson emblématique de Ginette Reno, récipiendaire du Prix Hommage.

Le gala de la SOCAN est le moment pour les auteurs et compositeurs canadiens de souligner leurs carrières et leurs succès. Chaque année, des chansons ayant tourné 25 000 fois à la radio deviennent des classiques de la SOCAN. Toune d’automne des Cowboys Fringants, La désise de Daniel Boucher, Point de mire d’Ariane Moffatt, Parce qu’on vient de loin de Corneille, On jase de toi de Noir Silence, Rêver Mieux de Daniel Bélanger et Balade à Toronto de Jean Leloup seront célébrées cette année.

Ce gala tenu en privé – c’est un peu le party de bureau des créateurs de la musique québécoise – est aussi celui des compositeurs de musique à l’image. Cristobal Tapia de Veer, qui a signé les musiques de la série The White Lotus, et Nathalie Bonin faisaient partie des créateurs honorés.