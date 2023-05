Tim Bachman, membre fondateur du groupe de rock canadien Bachman-Turner Overdrive (BTO), n’est plus.

La Presse Canadienne

Randy Bachman a confirmé dimanche la mort de son frère par l’intermédiaire de son manager.

Le fils de Tim Bachman, Paxton Bachman, a publié sur Facebook que son père était décédé vendredi, expliquant qu’il avait reçu un appel la semaine dernière de la maison de retraite où son père séjournait, lui disant que l’état de son père s’était aggravé et que des examens ultérieurs avaient révélé un cancer dans tout le cerveau.

Le groupe BTO basé à Winnipeg a sorti son premier album en mai 1973 et le deuxième album du groupe, Bachman-Turner Overdrive II, sorti en décembre 1973, est devenu un énorme succès aux États-Unis et au Canada, avec les chansons Let it Ride et Takin’Care of Business.

Tim Bachman, qui jouait de la guitare et chantait, a quitté BTO en 1974, mais avait rejoint le groupe pour des tournées au fil des ans.

Sa mort fait suite à celle de son frère Robbie Bachman, en janvier, qui s’est éteint à l’âge de 69 ans, qui était aussi co-fondateur de Bachman-Turner Overdrive.