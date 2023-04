Le groupe belge Dan San connaît ses classiques et propose un album indie pop intemporel, élégant et mélodieux.

Dan San est un groupe indépendant originaire de Liège, en Belgique, qui s’est taillé une très bonne réputation depuis sa fondation en 2005 autour d’un duo d’auteurs-compositeurs, Jérôme Magnée et Thomas Medard. Mais c’est leur deuxième album Shelter, sorti il y a sept ans, qui leur a apporté du succès, beaucoup de spectacles et quelques millions d’écoutes en ligne.

Depuis quelques années, les six membres du groupe ont beaucoup travaillé sur d’autres projets chacun de leur côté. Ils se sont retrouvés pour ce Grand Salon fort élégant, qui puise ses inspirations autant du côté de Nick Drake que de Simon & Garfunkel.

Ils offrent ainsi douze pièces très mélodieuses — certaines ne cachent d’ailleurs pas leur accointance avec les Beatles, telles Hard Days Are Gone ou Dear Friends — et travaillées avec soin avec le réalisateur Yann Arnaud (Air, Syd Matters). Il y a en fait quelque chose de très intemporel dans Grand Salon, qui résiste aux modes et qui se laisse écouter… comme si on l’avait déjà entendu.

C’est son principal défaut aussi : rien ne dépasse vraiment et tout est à sa place, parce que chez Dan San, on connaît ses classiques — trop bien peut-être.

Reste qu’avec son ambiance un peu évanescente et mélancolique, ses textes poétiques qui évoquent parfois les drames intérieurs — 1994, Father, Mother —, de jolies chansons d’amour — la joyeuse Midnight Call —, et sa pop raffinée (The Unknown), Dan San propose une trame sonore sophistiquée et agréable, qui peut nous accompagner doucement sans faire de vagues.

