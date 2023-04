Des extraits inédits du journal intime d’Amy Winehouse seront reproduits dans un beau livre qui inclura aussi des photos de famille jamais vues et des textes manuscrits de ses chansons. La nouvelle a d’abord été annoncée sur le compte Twitter officiel de la chanteuse britannique, qui est administré par sa succession.

Le livre, intitulé In Her Words, sortira le 29 août, deux semaines avant l’anniversaire de la chanteuse britannique, qui aurait 40 ans le 14 septembre. Icône de la musique à la voix chargée et puissante, qui alliait le jazz, la soul et la pop, Amy Winehouse est morte d’une surdose d’alcool en juillet 2011 à l’âge de 27 ans.

« C’est un hommage intime à sa créativité et son talent artistique », peut-on lire sur la fiche du livre publiée par le site de la maison d’édition Harper Collins. Ce sont les parents de la chanteuse, Janis et Mitch Winehouse, qui ont fait le travail de recherche et de sélection des documents, en collaboration avec la Amy Winehouse Foundation.

PHOTO FOURNIE PAR STUDIO CANAL Une photo de Marisa Abela dans le rôle d’Amy Winehouse

La mémoire d’Amy Winehouse continue de susciter de l’intérêt, même 12 ans après sa mort : le tournage d’un biopic, Back to Black, a démarré en janvier à Londres. Le film est réalisé par Sam Taylor-Johnson (50 nuances de Grey), qui était une amie de la chanteuse, et met en vedette Marisa Abela (Industry) dans le rôle principal.