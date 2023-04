Le procès d’Ed Sheeran s’ouvre à New York

(New York) L’un des rois actuels de la pop, Ed Sheeran, a-t-il plagié la célèbre chanson de Marvin Gaye, Let’s get it on, pour son succès planétaire Thinking out loud ? Devant le tribunal fédéral de New York s’est ouvert mardi un procès emblématique pour les droits d’auteur, en présence de Ed Sheeran et de la famille du coauteur du titre de Gaye.