Kristian Matsson, alias The Tallest Man on Earth

The Tallest Man on Earth : le meilleur folk des temps modernes

The Tallest Man on Earth a dépoussiéré son folk pour créer une œuvre, Henry St., qui se distingue de ses précédents fabuleux albums et le fait briller.

Il ne s’agit peut-être pas du meilleur album parmi les six que le Suédois Kristian Matsson nous a proposés depuis Shallow Grave en 2008. Mais presque. Si l’on fait fi de l’attachement nostalgique que les admirateurs de l’artiste (comme nous) pourraient avoir pour ses premiers projets, force est de constater que Henry St. est une évolution bienvenue dans le parcours de The Tallest Man on Earth, qui nous revient après quatre ans (si on ne compte pas un disque de reprises, en 2022).

Quelque chose a changé : on a donné bien plus de corps aux sonorités folk sur ce nouveau disque. Pour la première fois, Matsson s’est entouré d’un groupe de musiciens. Un exemple : In Your Garden Still, qui, dans tout ce qu’elle est, a beaucoup de potentiel pour accrocher les auditeurs, mais aussi celui d’étonner (positivement) les habitués de The Tallest Man.

D’autres choses sont restées les mêmes : la plume de Matsson, fabuleux conteur, nous mène dans des épopées captivantes. Les mélodies sont magnifiques. Certaines pièces ont ce côté épuré que l’on adore chez l’artiste. Elles cohabitent bien avec celles qui ont eu droit à un vernis qui les éloigne de la musique alternative, les rendent plus accessibles – la musique de The Tallest Man on Earth n’est pas habituellement difficile d’approche, mais se tient loin des standards populaires.

Les pièces Slowly Rivers Turn, au refrain parfait, Goodbye, teintée de blues, ainsi que la chanson-titre, où le piano est enchanteur, sont parmi nos favorites. Elles dépeignent à merveille l’étendue de ce que peut réaliser Kristian Matsson, musicalement et au niveau de ses superbes textes également.

The Tallest Man on Earth est encore et toujours l’un des plus talentueux artistes folk de sa génération, Henry St. en est une autre preuve. On arrêtera peut-être un jour de le comparer à Bob Dylan. Cette œuvre est un pas dans cette direction. Le style vocal est toujours similaire à celui de son idole, on entend encore cette tradition folk que Matsson a portée jusqu’à notre ère. Mais The Tallest Man on Earth est depuis longtemps un artiste à part entière, qu’on se plaît à voir évoluer.

