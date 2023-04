Black Thought, du légendaire collectif The Roots, est déjà de retour, cette fois accompagné du groupe El Michels Affair

Parfois — souvent même —, la patience est récompensée. Après avoir attendu des années pour un premier véritable album solo de Black Thought, le rappeur de Philadelphie nous en offre un deuxième seulement quelques mois après Cheat Codes, fait en collaboration avec Danger Mouse. Paraît donc ces jours-ci Glorious Game, en collaboration avec El Michels Affair.

Ce n’est pas comme si Black Thought n’avait pas amplement brillé sur la vaste discographie de The Roots depuis le début des années 1990. Même si son nom ne s’était jamais retrouvé sur la pochette d’un album, il serait reconnu comme l’un des plus grands MC de tous les temps.

Nous avons tout de même écrit que « le talent de Black Thought n’a jamais été autant magnifié que sur Cheat Codes », lancé en août dernier. La contribution de l’excellent producteur Danger Mouse ne doit pas être négligée. Ses canevas aux vibrantes percussions et habiles superpositions ont donné l’espace et les variations rythmiques nécessaires à Tarik Luqmann Trotter pour qu’il mette le micro en feu sur chacune des pièces.

Est-ce que le groupe « soul cinématographique » El Michels Affair y parvient aussi bien ? Oui, mais pas de la même façon. L’ambiance de Glorious Game n’est pas la même que celle de Cheat Codes. Sur ce dernier, l’objectif était de démontrer qui sont les meilleurs. Le rap demeure un sport de compétition. Glorious Game est plus posé et suit un fil narratif davantage défini. Sur les 11 morceaux, plus une pièce instrumentale, Thought parle de son vécu, de sa culture, de sa carrière et d’amour. La beauté du propos ne signifie pas pour autant des rimes moins affûtées. « At first, love was elusive, this old heart was icy/The cold part : I thought the final wifey was unlikely/My lover friend, my spiritual twin, yeah, nothing like me/And rightfully so, I never met somebody more striking », rappe-t-il sur That Girl.

De son côté, El Michels Affair n’offre pas uniquement des rythmes soul et jazz. Certains beats, on pense à celui de Hollow Way, sont dans la pure tradition du boom bap. Leon Michels, leader de la formation, utilise également à bon escient l’échantillonnage (sampling). Le groupe s’est fait connaître grâce à des reprises acoustiques de chansons du Wu-Tang Clan. Ce son est dans son ADN.

Contrairement à Cheat Codes, il n’y a que très peu d’invités sur Glorious Game. Kirby, Son Little et Brainstory fournissent quelques refrains, mais c’est tout. Nous voulions un album solo de Black Thought. Nous sommes servis comme jamais.

