(Toronto) Alanis Morissette plonge dans l’univers de la série Yellowjackets en reprenant la chanson thème de l’émission.

David Friend La Presse Canadienne

La chanteuse ottavienne a diffusé vendredi matin sur les plateformes d’écoute en ligne sa version de la chanson No Return.

L’interprétation de Morissette paraît dans le quatrième épisode du suspense d’horreur racontant l’histoire d’une équipe de football féminine coincée dans la nature canadienne au milieu des années 1990.

L’originale a été écrite pour la série et interprétée par Craig Wedren et Anna Waronker, deux musiciens qui ont passé leur début de carrière dans des groupes de grunge et de hardcore des années 1990.

La série de Showtime a fait ses débuts sur Crave au Canada au début de 2022 et est rapidement devenue très populaire au pays. La Québécoise Sophie Nélisse fait d’ailleurs partie de la distribution.

Morissette dit dans un communiqué qu’elle pensait que l’originale était « une chanson parfaite », ajoutant qu’elle l’avait trouvée intimidante lorsqu’elle a été approchée pour enregistrer sa propre version.

« Je vois des parallèles entre Yellowjackets et mon point de vue lors de l’écriture de chansons : l’intensité pure, celle qui va vers la jugulaire sans avoir peur d’aller vers le profane », a-t-elle déclaré.

« J’ai lutté toute ma carrière pour soutenir l’autonomisation des femmes, a-t-elle expliqué. Ce qui est si merveilleux dans cette émission, c’est que chaque personnage est autorisé à être dynamique et complexe, par opposition à des versions réduites et trop simplifiées des femmes. »