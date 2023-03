L’équipe de l’émission Ça rentre au poste, de la radio montréalaise Énergie 94,3, a manifestement été victime d’un canular ce mercredi en croyant interviewer Gene Simmons, bassiste et fondateur du légendaire groupe Kiss.

Visiblement de mauvais poil, celui que les animateurs Marie-Claude Savard, Sébastien Trudel et Mario Tessier croyaient être M. Simmons a répondu avec mépris aux questions du trio, manifestement mal à l’aise devant l’attitude désagréable du présumé musicien.

Dans un message écrit sur Twitter ce jeudi, le vrai Gene Simmons a indiqué qu’il n’avait pas fait d’entrevue la veille avec un média canadien : « Allô les amis. Simplement une petite note amicale. Il y a une entrevue en français supposément faite par moi au Canada. Ce n’est clairement pas moi. Et incidemment, je ne parle pas français ».

Les trois animateurs ont par ailleurs confirmé ce jeudi en ouverture d’émission qu’ils étaient persuadés qu’ils étaient en train de parler avec le véritable Gene Simmons. Bref, Sébastien Trudel, reconnu pour ses canulars à l’époque où il collaborait au sein des Justiciers masqués, aurait donc été lui-même trompé. S’agirait-il d’un « poisson d’avril » quelques jours avant l’heure ? Impossible d’en savoir davantage pour l’instant.

Kiss sera à Québec et Montréal les 18 et 19 novembre prochain dans le cadre de leur tournée The End of the Road Tour.