S’ils ne figurent guère au concert en comparaison des quatuors en raison de leurs effectifs inhabituels (deux violons, deux altos et un violoncelle), les six Quintettes pour cordes de Mozart ont cependant connu une certaine fortune au disque, en particulier les quatre « grands » (K. 515, 516, 593 et 614). Le témoignage du Quatuor Alban Berg vient évidemment en tête.

Emmanuel Bernier Collaboration spéciale

On se réjouit qu’un des plus grands quatuors de notre temps – Ébène – se joigne à un ami de longue date, le non moins exceptionnel altiste Antoine Tamestit (qu’on entendra d’ailleurs avec les Violons du Roy le 14 avril à la salle Bourgie) pour graver deux des sommets du corpus, les Quintettes en do majeur, K. 515, et en sol mineur, K. 516.

Lui-même altiste, Mozart était un chambriste enthousiaste et n’a eu de cesse de soigner les parties intermédiaires dans ses œuvres pour petits ensembles. Il vaut donc la peine d’aller chercher un musicien chevronné pour compléter un quatuor déjà formé. Tamestit tient dans ce cas-ci la partie d’alto I dans le K. 515, avant d’échanger les rôles avec sa collègue Marie Chilemme (dernière arrivée chez les Ébène) pour l’autre quintette.

Ce qui frappe d’emblée avec ce nouveau disque Erato enregistré en juin 2020 à l’auditorium de la Seine musicale, près de Paris, c’est la qualité sonore, tributaire tant de l’expertise des instrumentistes que de celle des preneurs de son.

Les deux allegros du Quintette en do majeur sont haletants, sans trop presser, pendant que le premier allegro de l’autre œuvre appuie très légèrement sur les freins pour bien installer le climat d’inquiétude auquel invite le ton de sol mineur. Même chose avec les deux menuets (tous deux marqués « allegretto »), celui en do majeur étant articulé plus léger que celui en sol mineur.

Si le mouvement lent du Quintette en do majeur reste assez posé pour un andante, il nous permet néanmoins d’admirer l’alto de Tamestit, particulièrement mis en évidence. L’adagio introduisant le dernier mouvement du Quintette en sol mineur nous fait pour sa part pénétrer dans un monde sans espoir, avant l’éclatement final en sol majeur.

