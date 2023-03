Un album de pur country fait par un auteur-compositeur-interprète qui connaît ses classiques.

Tom Chicoine n’est pas tout à fait un nouveau venu – un album en 2016, un mini-album en 2021, quelques concours entre les deux. Mais son arrivée dans l’écurie Audiogram semble lui avoir donné un véritable essor, tout comme sa rencontre avec Éric Goulet, avec qui il a commencé à travailler il y a deux ans : en effet, le chanteur des Chiens imprime sa marque de réalisateur et de musicien sur cet album de country-rock pur de très belle facture.

En fait, si on devait juger un artiste par son entourage, Tom Chicoine aurait une note parfaite : Alex Burger de Bon Enfant à la basse, David Marchand (guitare, pedalsteel) et Mandela Coupal-Dalgeish (batterie) de Mon Doux Seigneur, Ariane Roy aux harmonies, que de talent ici, en plus d’invités spéciaux bien choisis comme les Hay Babies sur une chouette reprise de Pour ton amour de Renée Martel ou Rick Hayworth à la guitare acoustique pour une version française de So Lonesome I Could Cry de Hank Williams (12).

On le voit, Tom Chicoine connaît ses classiques – son adaptation franchement réussie de I’ll Be There in the Morning (Jusqu’au matin) de Townes Van Zandt en témoigne aussi. L’album est donc en parfaite adéquation avec ses influences country, parle de fuite et de grands espaces, de peines d’amour et de drague légère, et on ressent jusque dans le moindre solo de guitare, dans chaque vibration de lapsteel, dans sa voix grave et riche aussi ses racines nord-américaines bien implantées.

Tom Chicoine fait partie de cette nouvelle génération d’artistes qui embrasse le country. Si on aime le genre, on est avec lui en parfaite compagnie, mais il lui manque peut-être la petite dose de second degré de son collègue Alex Burger qui le ferait se démarquer. À côté de l’amusante pièce titre Moteur Super Sport, joyeuse chanson de route aux accents hillbilly, qui avance irrésistiblement sans qu’un seul kilomètre ne soit roulé – « Ma moto, j’veux réparer ma moto », dit-il dès le début –, quelques textes tombent plutôt à plat, ni vraiment terre-à-terre dans la pure tradition country ni vraiment poétiques.

Pas tous bien sûr, il y a des perles ici et là, du vernaculaire parfaitement utilisé et des images bien tournées, mais on retient surtout de cet album une véritable élégance country qui chatouille doucement l’oreille.

