Le groupe légendaire est désormais l’heureux propriétaire d’une usine de pressage de disques vinyle.

Il ne s’est jamais vendu autant de 33 tours que de disques compacts depuis… 1987. Conséquence, l’explosion de la demande, moussée par des stars de la pop comme Taylor Swift ou Harry Styles, surcharge l’industrie.

Pour éviter les retards dans la production et la livraison de ses disques, Metallica ne s’est pas cassé la tête : le groupe a acheté sa propre usine de pressage de vinyles. Selon Billboard, les légendes de heavy metal ont acquis leur partenaire de longue date, Furnace Record Pressing, situé en Virginie.

« Nous ne pourrions être plus heureux de faire passer notre partenariat avec Furnace et ses fondateurs au niveau supérieur », a déclaré Lars Ulrich, le batteur du groupe, dans un communiqué. Le chanteur James Hetfield a ajouté que l’usine avait été « géniale pour Metallica et surtout pour nos fans » et que son achat garantirait aux acheteurs potentiels de vinyles « un accès continu à des disques de haute qualité à l’avenir ».