(Toronto) L’apport des artistes canadiens dans les 50 ans du hip-hop sera mis en lumière lors du gala des prix Juno, cette année.

David Friend La Presse Canadienne

Les rappeurs torontois Kardinal Offishall et Haviah Mighty guideront les téléspectateurs à travers cet hommage sur la place du Canada dans ce genre musical.

Le numéro comprendra des apparitions de Choclair, connu pour sa chanson Let’s Ride ; Maestro Fresh Wes, à l’origine du succès Let Your Backbone Slide et le duo Dream Warriors, qui est devenu célèbre avec son tube My Definition of a Boombastic Jazz Style.

D’autres artistes devraient être présents, dont les pionnières du hip-hop Michie Mee et DJ Mel Boogie.

L’évènement sera écrit et produit par Kardinal et Joanne Gairy, une actrice torontoise et poétesse hip-hop connue sous le nom de Jemeni.

Le gala des prix Juno aura lieu le 13 mars au Rogers Place d’Edmonton et sera diffusé sur CBC et CBC Gem.

La chanteuse Avril Lavigne, qui est en lice pour cinq prix cette année, sera parmi les présentateurs, aux côtés de l’artiste Lauren Spencer Smith.

Le groupe Nickelback, intronisé au Temple de la renommée de la musique canadienne, sera célébré, notamment par le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid et l’acteur Ryan Reynolds, qui fera une apparition éclair virtuellement.