L’affiche de LASSO s’étoffe

On connaissait déjà les têtes d’affiche du prochain festival LASSO : Kane Brown et Chris Stapleton. Jake Owen, Brothers Osborne, Dean Brody, Elle King, Gabby Barrett, Les Hay Babies et Francis Degrandpré font partie des artistes qui s’ajoutent à la programmation de l’évènement qui se tiendra les 18 et 19 août.