Un nouvel invité s’ajoute à la programmation du prochain festival Osheaga : le groupe The National.

Il s’agira de la troisième présence du groupe originaire de Cincinnati au festival montréalais. Leur premier passage remonte déjà à 2010 ; ils ont récidivé avec une deuxième visite en 2018.

The National montera sur la scène du festival le samedi 5 août. Notons que la sortie du prochain album du groupe, intitulé The First Two Pages of Frankenstein, est prévue le 28 avril. L’album inclura des collaborations avec Taylor Swift, Phoebe Bridgers et Sufjan Stevens.

Outre The National, Osheaga a déjà annoncé la venue de RÜFÜS DU SOL, Billie Eilish, Kendrick Lamar et Aya Nakamura pour la prochaine édition qui se tiendra du 3 au 6 août au parc Jean-Drapeau.

L’ensemble de la programmation sera dévoilé à la mi-mars.