Critique de Desire, I Want to Turn Into You, de Caroline Polachek

De tous les genres

On sent dans le plus récent projet de l’auteure-compositrice-interprète Caroline Polachek, Desire, I Want to Turn Into You, l’ambition de mettre de l’avant un genre aventureux qui ne ressemble qu’à elle, au moyen d’inspirations musicales diverses et marquées.