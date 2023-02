Barrett Strong, un des fondateurs de Motown, meurt à 81 ans

(New York) Barrett Strong, l’un des artistes fondateurs du label Motown et des auteurs-compositeurs les plus doués, est mort. Celui derrière la chanson Money (That’s What I Want), qui a ensuite collaboré avec Norman Whitfield sur des classiques tels que Heard It Through the Grapevine, War et Papa Was a Rollin’ Stone, avait 81 ans.