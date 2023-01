Critique de RUSH!, de Måneskin

Du vernis rock ?

Sur la planète pop, l’alignement des astres qui précède un succès est imprévisible, mais parfois si évident après coup. Dans le cas du groupe rock italien Måneskin, qui a accumulé plus de six milliards d’écoutes sur Spotify (oui, des milliards !), il y a très certainement le bagou de ses quatre membres, leur look, la machine du major Sony, leurs spectacles donnés comme si c’était le dernier et une urgence mélodique qui jouent en sa faveur.