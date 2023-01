Il n’aura fallu qu’environ 1 h 15 à Madonna pour vendre la quasi-totalité des billets pour ses deux concerts au Centre Bell, prévus les 19 et 20 août prochains.

La vente des billets, annoncée pour 10 h ce vendredi, s’est conclue vers 11 h 15. Malgré l’ajout d’une supplémentaire le dimanche 20 août, à peu près tous les billets ont trouvé preneur en une 1 h 15. Une prévente du concert du 19 août avait commencé il y a deux jours.

Sur le site de la billetterie Ticketmaster, les prix des billets disponibles pour le concert de samedi oscillaient entre 136 $ à 832 $ aux alentours de 10 h 15. Mais vers 10 h 35, ils variaient de 320 $ à 1342 $. La totalité des billets disponibles étant alors des « billets de revente ».

Aux alentours de 11 h 15, les quelques rares places disponibles pour le samedi 19 se détaillaient à près de 1500 $ le billet. Essentiellement des forfaits VIP et des billets platines réservés aux compagnies. Pour le dimanche 20, il ne restait que quelques places au parterre (à 641 $ le billet).

Madonna, 64 ans, débutera sa tournée nord-américaine baptisée The Celebration Tour à Vancouver le 15 juillet avant de se produire dans plusieurs villes américaines. Elle reviendra au pays le 13 août, à Toronto, avant de s’installer deux jours à Montréal (les 19 et 20 août) et de mettre le cap sur New York (les 23 et 24 août).

La tournée européenne de la Material Girl sera lancée à Londres le 14 octobre pour se terminer le 1er décembre à Amsterdam. Au total, on parle de 24 villes nord-américaines et 11 européennes. Le dernier passage de la Madone à Montréal remonte au 9 septembre 2015, pour la tournée de son album Rebel Heart.