Ce Turn the Car Around, quatrième album solo de Gaz Coombes, s’ouvre sur des airs pompeux et beatlesques, le genre de partitions musicales qu’Oasis auraient pu écrire vers la fin des années 1990. La question se pose dès lors : sommes nous à l’écoute d’un énième disque post de la vague britpop ? Est-ce que l’ancien leader de Supergrass serait collé par la mélasse nostalgique au passé glorieux de son défunt groupe ?

Car oui, à la gloire, Gaz y a goûté. D’abord en 1995, avec la pétillante chanson Alright, puis en 1999 avec la pièce Pumping on Your Stereo, hommage senti aux quatre chevaliers de l’apocalypse — le sexe, la drogue, l’alcool et le rock.

Information importante pour les plus jeunes : tout le monde aimait écouter Supergrass à cette époque ; c’était l’occasion d’une trêve salvatrice entre les fans d’Oasis et ceux de Blur (« Tu es dans le clan des frères Gallager ou de Damon Albarn, toi ? »).

Depuis l’entrée dans le nouveau millénaire, Supergrass a bien enchaîné quelques efforts louables, mais rien de grandiose. Après la dissolution du groupe, en 2010, Gaz Coombes a ainsi poursuivi sa carrière en solo. On pouvait se demander s’il réussirait au-delà de son défunt groupe. Ses trois premiers efforts ont prouvé qu’il n’avait pas besoin de son band pour construire des chansons accrocheuses et populaires, mais il restait ce vague souvenir de son passé britpop.

On passe par-dessus ce même style entendu en intro de son quatrième essai sorti en début d’année ; les huit autres pièces proposent des sonorités rock, soul, pop-glam et même folk. Des éléments heureux dans le décor musical d’un artiste qui évolue.

Turn the Car Around nous permet d’entendre un chanteur qui a mûri : il ne cherche plus à nous éblouir par la force de sa vocalise, mais bien par sa précision et par l’harmonie qu’il recherche avec les autres sonorités entendues — batterie au premier plan, envolées de guitares électriques, piano, quelques éléments électros — et la présence chaleureuse des choristes du groupe The Roxys, bien audible sur la pièce Don’t Day It’s Over.

Turn the Car Around marque de belle façon le dixième anniversaire de la carrière solo de Gaz Coombes et démontre qu’il est plus que le gars qui chantait pour un groupe britpop, dans un autre millénaire.