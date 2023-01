PHOTO JOEL C RYAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Sur la planète pop, l’alignement des astres qui précède un succès est imprévisible, mais parfois si évident après coup. Dans le cas du groupe rock italien Måneskin, qui totalise plus de six milliards d’écoutes sur Spotify (oui, des milliards !), il y a très certainement le bagou de ses quatre membres, leur look, la machine du major Sony, leurs spectacles donnés comme si c’était le dernier et une urgence mélodique qui jouent en sa faveur.

Mais force est de constater, à l’écoute de son troisième album RUSH! (mais son premier majoritairement en anglais), que le rock de Måneskin ne suffirait pas à lui seul à faire carburer le succès du quatuor formé à Rome qui a remporté l’Eurovision en 2021.

Måneskin a puisé dans les meilleurs fertilisants rock’n’roll : l’insolence (BLA BLA BLA), le désir charnel (TIMEZONE), le vice (FEEL) et le glam. Le groupe a travaillé sur plusieurs chansons avec un bonze de la pop, soit nul autre que Max Martin. Si bien que tout est rodé au quart de tour, mais que l’ensemble sent un peu trop la recette, surtout sur un ver d’oreille comme SUPERMODEL ou une ballade trop sirupeuse comme THE LONELIEST. Même la présence de Tom Morello, de Rage Against The Machine, est trop inoffensive sur GOSSIP.

Ce sont de loin les chansons en italien de Måneskin qui s’avèrent les plus incisives, désaltérantes et saillantes. La prestation vocale du chanteur Damiano David est particulièrement grisante sur LA FINE et IL DONO DELLA VITA.

Thomas Raggi, Ethan Torchio, Damiano David et Victoria De Angelis ont le feu aux fesses et de l’attitude à revendre. Il y a un phénomène autour de leur groupe Måneskin, mais il y a encore trop de couches de vernis à son rock pour nous convaincre pleinement.

