(Toronto) Robbie Bachman, cofondateur et batteur du groupe canadien Bachman-Turner Overdrive, est décédé à l’âge de 69 ans.

David Friend La Presse Canadienne

Son frère aîné, Randy, a partagé la nouvelle sur Twitter vendredi.

Robin Bachman était à la batterie sur les mégasuccès Takin’Care of Business et You Ain’t Seen Nothing Yet, contribuant à établir le groupe BTO comme un incontournable de la musique canadienne dans les années 1970.

Né à Winnipeg, « Robbie » avait commencé sa carrière peu de temps après que son frère Randy eut quitté les Guess Who, en 1970, et formé un nouveau groupe, Brave Belt, offrant le poste de batteur à son petit frère de 18 ans.

Le groupe changera plus tard son nom pour Bachman-Turner Overdrive.

Après des années de succès du groupe, l’aîné Randy quittera finalement BTO et les deux frères seront impliqués dans un certain nombre de litiges judiciaires concernant l’utilisation du nom.

Malgré cette rupture, les deux frères se sont retrouvés en 2014 lorsque BTO a été intronisé au Panthéon de la musique canadienne, lors du gala des prix Juno, à Winnipeg.

« Le rythme battant derrière BTO, mon petit frère Robbie, a rejoint maman, papa et frère Gary de l’autre côté. Peut-être que Jeff Beck avait besoin d’un batteur ! », a écrit Randy Bachman sur Twitter.

Le guitariste britannique Jeff Beck est mort mardi.