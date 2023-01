Lisa Marie Presley est morte à l’âge de 54 ans. Sa mère, Priscilla Presley, a déclaré jeudi dans un communiqué que l’enfant unique d’Elvis Presley s’était éteinte après avoir été transportée à l’hôpital plus tôt dans la journée.

Agence France-Presse et Associated Press

Un porte-parole du service des incendies du comté de Los Angeles a déclaré que les ambulanciers avaient été dépêchés dans une maison de Calabasas, jeudi matin, après le signalement d’une femme en arrêt cardiaque.

Les registres de propriété indiquent que Lisa Marie Presley, 54 ans, habitait à cette adresse. Mme Presley était présente aux Golden Globes en début de semaine, où un film sur son père était en lice.

La fille du « King » avait été transportée d’urgence à l’hôpital jeudi matin, selon un message publié plus tôt par sa mère sur les réseaux sociaux. Elle avait été placée dans un coma artificiel, selon le site TMZ, qui s’appuyait sur des sources anonymes.

Son ex-mari, Danny Keough, qui vit également dans la propriété, a pratiqué un massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des ambulanciers qui l’ont transportée à l’hôpital.

PHOTO PERRY AYCOCK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Lisa Marie Presley sur les genoux de sa mère, Priscilla, le 5 février 1968, avec son père, Elvis Presley

« Elle était la femme la plus passionnée, forte et aimante que je connaisse », a salué sa mère dans son communiqué, en demandant de respecter la vie privée de la famille et en remerciant les fans pour « leur amour et leurs prières ».

Sollicité, un attaché de presse de Lisa Marie Presley n’a pas répondu immédiatement à l’AFP.

Un hommage d’Austin Butler

La chanteuse, qui a sorti trois albums au cours de sa carrière, a été vue mardi avec sa mère lors de la cérémonie des Golden Globes, où Austin Butler a reçu un prix pour son rôle dans le film biographique Elvis.

L’acteur, dont l’incarnation plus vraie que nature de la légende du rock’n’roll a été largement saluée, avait dédié un mot aux deux femmes lors de son discours sur scène.

PHOTO RICH POLK, ASSOCIATED PRESS Austin Butler

Merci de m’avoir ouvert vos cœurs, vos souvenirs, votre maison. Lisa Marie et Priscilla, je vous aime pour toujours. Austin Butler à la cérémonie des Golden Globes

Lisa Marie Presley est l’enfant unique d’Elvis. Elle contrôlait auparavant Elvis Presley Enterprises, mais a vendu la majeure partie de ses parts à une société de capital-investissement en 2005.

PHOTO DOUG BENC, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Lisa Marie Presley lors d'un spectacle à Orlando, en 2005

Elle a gardé le contrôle de Graceland, la propriété de Memphis (au Tennessee) que possédait son père, où il a été retrouvé inconscient en août 1977, avant d’être transporté à l’hôpital. Si sa mort a été attribuée à une crise cardiaque, les rapports de toxicologie ont révélé des taux élevés de médicaments dans l’organisme de la légende du rock’n’roll.

Lisa Marie Presley a été mariée quatre fois, notamment avec Michael Jackson, de 1994 à 1996, et avec Nicolas Cage, de 2002 à 2004. Elle a eu quatre enfants. Son fils Benjamin Keough, né de son union avec le producteur Danny Keough, s’est suicidé en juillet 2020 à l’âge de 27 ans. Elle est aussi la mère de l’actrice, mannequin et réalisatrice Riley Keough.