(Washington) Un an après avoir été célébrée au Kennedy Center, la chanteuse canadienne Joni Mitchell retournera à Washington pour aller cueillir une autre distinction honorifique : le prix Gershwin de la chanson populaire de la bibliothèque du Congrès.

Associated Press

Mitchell, âgée de 79 ans, est largement considérée comme l’une des plus grandes autrices-compositrices-interprètes de son temps, avec ses œuvres les plus connues telles que Chelsea Morning, Big Yellow Taxi et Free Man in Paris.

La bibliothécaire du Congrès, Carla Hayden, a souligné dans un communiqué que l’œuvre de Mitchell avait laissé une empreinte distinctive sur la culture américaine et internationale. Elle a ajouté que l’artiste avait eu une influence sur plusieurs artistes et mélomanes.

Mitchell, qui vit à Los Angeles, sera honorée le 1er mars lors d’un concert hommage diffusé le 31 mars sur les stations de PBS. Paul McCartney, Stevie Wonder et Carole King ont déjà reçu ce prix.

L’artiste a remercié la bibliothèque du Congrès de lui décerner ce prix prestigieux.

Mitchell avait également été honorée en tant que personnalité de l’année MusiCares avant les Grammys de l’année dernière. Après près de deux décennies d’absence, elle est revenue sur scène en août et prévoit se produire à nouveau en juin prochain.