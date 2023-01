Une vidéo tournée trois ans plus tôt dans laquelle nous voyons l'orchestre du All-City High School de Philadelphie jouer et chanter « Bonne fête » au maestro Yannick Nézet-Séguin a refait surface sur TikTok. Et elle obtient un franc succès.

La Presse

La vidéo publiée par @quaver.ch sur TikTok est devenue virale. Au moment d'écrire ces lignes, la vidéo enregistre au compteur 1,9 million de mentions j'aime, 8031 commentaires et 12,8 millions de vues.

Selon The Philadelphia Inquirer, il ne s'agira sans doute pas de la dernière fois où une surprise du genre sera réservée à maestro Nézet-Séguin. « Chaque fois que Yannick est en ville le jour de son anniversaire, ces prestations impromptues ont tendance à se produire », a mentionné la cheffe des communications de l'Orchestre de Philadelphie, Ashley Berke.

Rappelons que Yannick Nézet-Séguin est le directeur musical de l'Orchestre de Philadelphie et du Metropolitan Opera.