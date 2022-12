« On mange des céréales, on apprend à nager, on apprend à chanter. » Voilà comment la pianiste et cheffe de chœur Marianne Patenaude résume la transmission de la musique dans sa famille.

Le 13 novembre dernier, Marianne perdait son père, Gilbert Patenaude, le chef de chœur qui a été l’âme des Petits Chanteurs du Mont-Royal pendant près de 40 ans. Des générations de garçons doivent beaucoup à cet homme exigeant, mais toujours juste : les musiciens Émile Proulx-Cloutier et Antoine Gratton, entre autres, l’ont déjà dit publiquement.

Exactement un mois après sa mort, l’Orchestre classique de Montréal présentera ce mardi un Messie de Handel à la mémoire de monsieur Patenaude.

Sa famille tissée serrée met beaucoup de cœur… et de chœurs dans ce concert.

« Très jeunes, on a compris que la meilleure façon d’être avec notre père, qui travaillait beaucoup, c’était de faire partie de ses chœurs », dit Marianne Patenaude. « Pour être avec lui, on a naturellement choisi de faire de la musique. Je sais que les trois autres pensent la même chose », ajoute-t-elle en évoquant ses frères et sa sœur.

Difficile d’en douter : Laurent, l’aîné, est à la direction des Violons du Roy, Julien Patenaude fait carrière comme chanteur, entre autres avec l’ensemble Quartom. La plus jeune, Rachel, enseigne la théorie musicale à Vincent-d’Indy et s’occupe aussi de l’édition des œuvres de leur père, qui a composé jusqu’à la toute fin, même affaibli par un cancer très avancé.

Marianne, sa voisine immédiate, proche aidante depuis plus d’un an, raconte : « Il était vivant le samedi, puis mort le dimanche : il n’y a pas eu d’entre-deux. Jusqu’à la fin, il parlait de musique, il travaillait à son opéra inspiré du Survenant – ma fille l’a souvent entendu composer au piano, à travers le mur de sa chambre –, puis on l’aidait à monter les marches pour qu’il puisse dormir avec notre mère. »

Le Messie du 13 décembre devient la suite naturelle de l’histoire musicale familiale. Julien Patenaude chantera avec ses troupes : il a récemment pris la relève de son père comme chef des Chantres musiciens, un chœur d’hommes incluant plusieurs anciens des Petits Chanteurs. Rachel chantera avec Les filles de l’île, un autre chœur fondé par Gilbert Patenaude. Quant à Marianne, elle accompagne toutes les répétitions au piano. « Boris Brott et mon père avaient pensé ce Messie ensemble ; un an plus tard, ils ont disparu tous les deux », constate Marianne avec tristesse.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Je lui demande ce qu’elle retient de plus important de son père. « Son œuvre humaine et musicale, c’est l’amour. Mais l’amour infini. Il ne nous disait pas qu’il nous aimait, mais tout le montrait : il rendait tout possible pour nous. »

Le Messie de l’OCM, sous la direction de Simon Rivard, le 13 décembre.