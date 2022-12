Les plus grands succès de Britney Spears résonneront sur Broadway l’été prochain. La comédie musicale Once Upon a One More Time sera à l’affiche au Marquis Theatre dès juin, a annoncé la production.

Mettant en scène différents personnages de princesse, dont Cendrillon, Blanche-Neige et Ariel la petite sirène, Once Upon a One More Time est un conte de fées réinventé qui a pour bande sonore la discographie de Britney Spears. Des pièces comme Oops I Did It Again, Lucky et Toxic font avancer l’intrigue de cette comédie musicale écrite par Jon Hartmere.

L’interprète de Baby One More Time n’a pas participé au projet. Elle a toutefois assisté à une lecture de la pièce en 2019, rapporte le Washington Post.

La comédie musicale Once Upon a One More Time a été présentée à Washington en décembre 2021 et en janvier 2022.