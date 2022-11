Taylor Swift et Bad Bunny, les plus écoutés de l’année

La plateforme Spotify a dévoilé ses palmarès de l’année 2022. Le Puertoricain Bad Bunny est pour la troisième année consécutive l’artiste le plus écouté globalement. Il est suivi de près par Taylor Swift, dont le dernier album vient de paraître.

En plus des populaires résumés de l’année personnalisés pour les utilisateurs de la plateforme, Spotify dévoile en cette fin de mois de novembre les artistes, chansons, albums et balados les plus écoutés dans son « Spotify Wrapped » annuel.

Jusqu’à maintenant, Bad Bunny a généré 18,5 milliards d’écoutes, ce qui fait de son album Un Verano Sin Ti, paru en mai dernier, est l’album le plus joué de l’année.

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES INVISION FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS Bad Bunny

La très populaire Taylor Swift, pour la deuxième année de suite est la seconde artiste la plus populaire de la plateforme. Drake, The Weeknd et BTS complètent le top 5 des artistes les plus écoutés de 2022.

La chanson la plus jouée de l’année sur Spotify est As it Was d’Harry Styles, suivie de Hit Waves de Galss Animals, puis de Stay, de Kid LAROI et Justin Bieber.