Avec sa voix céleste qui volette comme une douce neige, Loreena McKennitt propose un double album qui mêle légende, poésie et chants de Noël.

Plus de trois décennies après To Drive the Long Cold Winter Away, Loreena McKennitt renoue avec les chants de Noël. Under a Winter’s Moon, enregistré en décembre 2021 en concert à Stratford, en Ontario, reprend d’ailleurs quelques morceaux déjà interprétés en 1987 : Balulalow, Banquet Hall, Let Us the Infant Greet et The Wexford Carol.

Ce double album qui paraît à l’approche du temps des Fêtes est toutefois plus ambitieux : il compte des légendes et une suite poétique de Dylan Thomas (dites notamment par les artistes autochtones Tom Jackson et Jeffrey Red George) et des chants de Noël traditionnels, rendus dans l’esthétique délicate et aérienne caractéristique de Loreena McKennitt.

Under a Winter’s Moon installe une atmosphère réconfortante où la voix céleste de la chanteuse se déploie avec beauté et se pose dans des écrins de cordes (harpe, violoncelle, violon) et de flûte irlandaise. Loreena McKennitt cisèle une fois de plus un album fin, d’une douceur empreinte de féérie, mais aussi d’une nostalgie derrière laquelle on sent de la gratitude.

