Chaque mois, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent une vingtaine de chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Ces titres récents se retrouvent dans notre sélection.

Thierry Larose, Baleine et moi (take 10)

Ce n’est pas une, mais bien deux nouvelles chansons que propose Thierry Larose, qui est certainement le plus littéraire de nos jeunes auteurs-compositeurs-interprètes. Celui qu’on a découvert il y a un an et demi avec un premier album fort réussi, Cantalou, propose donc Baleine et moi, qui raconte l’épopée d’un petit rorqual perdu à Montréal, et l’épique Portrait d’une Marianne, odyssée sentimentale qui dure par moins de sept minutes ! Un joli diptyque chansonnier et intemporel, porté par une pulsion irrépressible, qui nous fait espérer la sortie incessante d’un album.

Matt Holuboswki, End Scene

Matt Holubowski

Lancé juste avant la pandémie, l’album précédent de Matt Holuboswki remonte déjà à février 2020. L’auteur-compositeur-interprète montréalais est de retour avec une nouvelle chansons originale, End Scene, longue pièce planante qui s’étire sur plus de six minutes et dans laquelle on retrouve avec bonheur sa voix aérienne. End Scene annonce un nouvel album, son quatrième en carrière, dont la sortie est prévue le 24 mars 2023 et qui s’intitule Like Flowers on a Molten Lawn.

Calvin Love, Corridor of Dreams

Calvin Love

À notre avis, le chanteur canadien Calvin Love n’obtient pas la renommée qu’il mérite. Ses albums Night Songs et Lavender regroupent des perles alt-country lo-fi. Avant de plonger dans sa discographie pour vérifier cette affirmation, on suggère à ceux qui aiment The War on Drugs, Cass McCombs ou encore Kevin Morby d’écouter cette pièce de l’Edmontonien, une reprise d’une obscure chanson écrite en 1982 par The Cleaners From Venus. L’ambiance qui en émane résume l’essence de son offre des dernières années.

Andy Shauf, Wasted on You

Andy Shauf

Le très chouette auteur-compositeur-interprète canadien Andy Shauf vient de lancer Wasted on You. On y retrouve avec plaisir cette manière très particulière qu’a le doué multi-instrumentiste de raconter des histoires, son grand talent de mélodiste et ses arrangements indie-folk toujours surprenants. Un album, intitulé Norm, est prévu pour le 10 février 2023.

Marilyne Léonard, C’est ma lady

Portrait de Marilyne Leonard qui lance un premier EP : Vie d'ange

Marilyne Léonard a lancé son premier album il y a à peine six mois, mais voilà qu’elle offre déjà une nouvelle chanson. Dans la sensuelle C’est ma lady, la jeune autrice-compositrice-interprète ne prend pas de détour dans le propos, et surtout, elle y amalgame avec feu ce mélange de soul et de hip-hop qui est déjà sa signature. « Est-ce que tu rapes ou bien tu chantes/Crois-moi, c’est plus stylé si je fais les deux en même temps ». On ne peut qu’être d’accord, et avoir hâte au prochain album prévu au printemps.

Feu la nuit, Enfantôme

Le trio Feu la nuit composé de Mathieu Denoncourt, Francis Mineau et Simon Quevillon.

Feu la nuit est un nouveau « power trio » composé de Simon Quevillon et Mathieu Denoncourt, deux anciens membres de Mille Monarques, ainsi que de Francis Mineau, le batteur de Malajube. Feu la nuit a lancé un EP de trois chansons qui a tout pour plaire aux mélomanes qui affectionnent les méandres du new wave et les envolées dream pop. C’est rare d’avoir une telle densité rock en français.

Willows, Je reviens toujours

Willows, alias Geneviève Toupin

Moins de deux ans après son magnifique EP The Hills, Willows — Geneviève Toupin — propose une nouvelle chanson originale, en français cette fois. L’autrice-compositrice-interprète franco-manitobaine a de nouveau collaboré avec Joseph Marchand à la réalisation de Je reviens toujours, raffinée chanson folk qui respire la longue route entre Montréal et le Manitoba. Ce qui donne très hâte de retrouver la voix envoûtante de Geneviève Toupin, dans son nouvel album qui paraîtra en mars.

Gabrielle Shonk, How We Used to Be

Gabrielle Shonk

Cela fait longtemps qu’on n’avait pas eu de nouvelles de Gabrielle Shonk, dont le premier album date de 2017. L’autrice-compositrice-interprète fait un retour tout en beauté et en douceur avec How We Used to Be, magnifique ballade R & B qui parle de la fin d’un amour. Portée par la voix riche et nuancée de la chanteuse, composée avec Jessy Caron et réalisée par Jesse Mac Cormack, cette nouvelle chanson annonce un deuxième album à venir à l’hiver 2023.

French 79, FOIX

French 79

Le musicien électronique français French 79, né Simon Henner, a dévoilé un nouvel extrait, FOIX, accompagnée d’une vidéo où il est aux platines au sommet du château de Foix, dans le département d’Ariège, en France. On retrouve la fougue du maître mélodique des claviers, à qui l’on doit le tube Diamond Veins (avec Sarah Rebecca), et la réalisation d’un album de son pote Kid Francescoli. À découvrir si vous aimez CRi, par exemple.

Jeanne Added, Antidote

PHOTO JOEL SAGET, AGENCE FRANCE-PRESSE

Jeanne Added, récipiendaire du Victoire de l’artiste féminine de l’année en 2019, s’apprête à lancer son troisième album, By Your Side, enregistré avec le réalisateur français de renom Renaud Letang (Feist, Alain Souchon). La facture s’avère résolument plus intimiste et fragile que son matériel précédent, comme le témoigne l’extrait Antidote. L’autrice-compositrice-interprète y dévoile aussi deux premières chansons en français.

LCD Soundsystem, New Body Rhumba

James Murphy, chanteur de LCD Soundsystem

Une première pièce en cinq ans pour le groupe new-yorkais LCD Soundsystem, tirée de la bande sonore du film White Noise de Noah Baumbach. Oui, l’attente valait la peine. Le groupe, mené par un James Murphy en grande forme et tout en voix — qui rappelle de plus en plus les belles années de Bono, par ailleurs —, propose de prendre la direction de la piste de danse. La sonorité électro-pop entendue en ouverture se camoufle dans le dernier tiers de cette pièce de plus de sept minutes derrière des couches pesantes de guitare rock, alors que la voix de Murphy prend son envol. Difficile de ne pas se déhancher !

Kanen, Nimueshataten nete

Kanen avec Louis-Jean Cormier

La chanteuse innue Kanen est une autre talentueuse artiste issue du fertile bassin d’Uashat-Maliotenam, près de Sept-Îles. Elle vient de lancer Nimueshataten nete (« Je m’ennuie de là-bas »), très belle chanson aux accents indie-rock qu’elle a écrite et qu’elle interprète en duo, en français, avec Louis-Jean Cormier, dans laquelle ils rendent un hommage vibrant à leur Côte-Nord natale. L’autrice-compositrice-interprète lancera un album à l’hiver 2023.