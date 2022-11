Le Québécois Yannick Nézet-Séguin récolte cinq citations aux prestigieux prix Grammy cette année. Allison Russell, Kaytranada, Xavier Dolan et Arcade Fire représenteront également le Québec à la grande soirée de célébration de la musique.

Marissa Groguhé La Presse

Le chef d’orchestre québécois Yannick Nézet-Séguin est cité pas moins de cinq fois aux prochains prix Grammy. Son nom figure dans les catégories du Meilleur enregistrement d’opéra (deux nominations), de la Meilleure performance d’opéra, du Meilleur recueil classique, ainsi que du Meilleur album vocal solo classique (en tant que pianiste).

L’an dernier, celui qui avait déjà été nommé plusieurs fois par le passé remportait son tout premier gramophone en or, pour le projet Price : Symphonies nos 1 et 3, sacré Meilleure performance orchestrale de l’année.

Le Québec fait très bien cette année au chapitre des nominations pour les prix Grammy. Parmi les cinq artistes québécois cités, on retrouve la Montréalaise Allison Russell. Déjà nommée trois fois l’an dernier pour son album Outside Child, l’auteure-compositrice-interprète y ajoute deux nominations cette année, cette fois pour la Meilleure performance roots (avec Aoife O’Donovan, pour la chanson Prodigal Daughters) et meilleure chanson roots (avec les auteurs Tim O’Brien & Aoife O’Donovan, pour la même chanson).

Kaytranada, qui a été couronné deux fois en 2021, est de nouveau cité cette année pour le Meilleur enregistrement dance/électro, pour sa chanson avec l’Américaine H. E. R., Intimidated.

PHOTO JORDAN STRAUSS, JARCHIVES ORDAN STRAUSS/INVISION/AP Kaytranada a été couronné deux fois en 2021 aux prix Grammy.

L’album WE, d’Arcade Fire, est nommé dans la catégorie du Meilleur album alternatif. Le groupe est souvent concurrent lors des prix Grammy et avait reçu son premier prix pour l’album The Suburbs en 2010, grand gagnant de l’Album de l’année.

Xavier Dolan, qui a réalisé le vidéoclip de la chanson Easy on me d’Adele, pourrait remporter un gramophone doré pour son travail en tant que réalisateur et producteur.

Les nominations dans plus de 80 catégories ont été annoncées mardi. Beyoncé mène la course aux gramophones cette année, avec neuf citations. Kendrick Lamar, non loin derrière, récolte quant à lui 8 nominations. Adele et Brandi Carlile sont chacune nommées sept fois. Harry Styles, Future, Mary J. Blige ont tous six nominations.

L’annonce des nominations, diffusée en direct, s’est déroulée au musée Grammy, à Los Angeles. Plusieurs artistes ont participé à la cérémonie, pour présenter des nominations et pour donner des prestations. John Legend, Machine Gun Kelly, Smokey Robinson, Olivia Rodirigo et Cyndi Lauper étaient du lot.

La 65e cérémonie de remise des prix Grammy se déroulera le 5 février prochain. L’animateur de la soirée n’a pas encore été annoncé.