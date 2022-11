Si vous avez lu l’entrevue à cœur ouvert accordée au quotidien The Guardian, l’artiste qui s’est fait connaître sous le nom Christine and The Queens a vécu de nombreux remous identitaires et se dit en pleine reconstruction. L’artiste qui a aussi employé le nom Chris préfère aujourd’hui se faire appeler Redcar, à l’image des nombreuses voitures rouges qui ont croisé son regard tel un signe du ciel après la mort de sa mère en 2019.

Émilie Côté La Presse

Deuil, changements de noms et perte de confiance, l’artiste se cherche et c’est à l’image de son album Redcar les adorables étoiles, sans doute le plus difficile d’accès, avec des mélodies plutôt tortueuses et des arrangements parfois impénétrables.

C’est moins déroutant après plusieurs écoutes, et des airs ressortent du lot (Looking For Love, rien dire), mais il n’y a pas la félicité pop des deux albums précédents Chaleur humaine et Chris.

Redcar a enregistré l’album en deux semaines dans son appartement parisien, et ce manque de recul et d’avis extérieurs s’entend. Dans l’entrevue avec The Guardian, on apprend qu’un autre album coréalisé avec Mike Dean (Beyoncé, Lana Del Rey) sortira au début de l’an prochain.

Il semble aussi y avoir un conflit avec la maison de disques Because. Bref, on en sait beaucoup sur ce que vit l’artiste, mais pas tout, et il faut peut-être prendre Redcar les adorables étoiles comme une sorte de compromis.