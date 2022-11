Jonathan Roy en première partie de Earth, wind and fire

Le mythique groupe américain Earth, wind and fire a choisi le Québécois Jonathan Roy pour assurer la première partie de son spectacle à Hawaii en décembre. L’auteur-compositeur-interprète, qui vient de sortir un nouvel extrait, sera également en tournée québécoise dès janvier.

Marissa Groguhé La Presse

Jonathan Roy sera à Hawaii cet hiver pour tourner son prochain vidéoclip et se produira sur la scène du Blaisdell Arena d’Honolulu par la même occasion. Le groupe de jazz et funk Earth, wind and fire l’a invité à ouvrir son spectacle.

Le chanteur prendra ensuite la route au Québec pour une tournée débutant le 27 janvier à Montréal, avant de s’envoler vers l’Europe. Il y présentera son prochain album, Life Distortions, attendu pour 2023. Il présente d’ailleurs mercredi le nouvel extrait Stay in Bed (while the world burns), tiré de ce disque.