C’est tout en douceur et en épuration que les Sœurs Boulay font un virage électro-pop avec Échapper à la nuit. Le son est plus poli et les cordes moins présentes, mais la musique est toujours autant au service des mots.

Chargés, les textes multiplient les aveux, portés par une quête de vérité. Réalisé par Connor Seidel, le quatrième album des Sœurs Boulay fait suite à leur départ de leur ancienne maison de disques après la vague de dénonciations de l’été 2020, puis au retrait loin des projecteurs qui a suivi.

Il est question de #metoo avec la chanson T’as gardé le silence, mais c’est surtout un gros secret de famille que Mélanie et Stéphanie Boulay confient. Tu cherches tes souliers est à propos d’un proche alcoolique, alors que Comme si expose les limites de la clémence accordée à un membre de sa famille à qui on a donné mille et une chances.

Si nous aurions souhaité davantage de pièces avec plus d’entrain mélodique comme Les lumières dans le ciel et Je vais te faire danser, c’est puissant d’entendre Mélanie et Stéphanie Boulay nommer les « choses laides » telles qu’elles le sont avant de terminer leur album avec une chanson porteuse d’espoir, soit une invitation à laisser « aller la vie ».

Perds pas tout ton temps/À regarder derrière/À soulever la poussière, chantent-elles avant de donner un précieux conseil à quiconque ressasse de la colère : Garde ta lumière.

