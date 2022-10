PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le légendaire batteur Ringo Starr a de nouveau obtenu un test positif à la COVID-19 et annule le reste de la tournée nord-américaine, a-t-il annoncé sur Instagram, tard jeudi soir.

Laila Maalouf La Presse

« Je suis sûr que vous serez aussi surpris que moi », a-t-il écrit avec la publication d’un égoportrait où il envoie « paix et amour » à ses fans.

Des concerts étaient prévus dès ce soir et pour tout le week-end en Californie, alors que la tournée devait se conclure la semaine prochaine à Mexico, avec des spectacles prévus les 19 et 20 octobre.

Début octobre, l’ancien membre des Beatles, âgé de 82 ans, avait dû annuler tous ses concerts canadiens, dans les Prairies et dans l’Ouest, en raison d’un diagnostic positif à la COVID-19. Un communiqué avait été diffusé, précisant qu’il espérait revenir sur scène dès que possible et qu’il se trouvait en convalescence chez lui.

La tournée nord-américaine de Ringo Starr avait débuté en mai dernier, avec un arrêt au Centre Bell de Laval, le 26 septembre.