Critique de < COPINGMECHANISM >

Assurance, énergie et audace

Willow Smith avait donné une indication claire du chemin qu’elle comptait désormais emprunter sur lately i feel EVERYTHING, lancé l’an dernier. C’est donc avec assurance et audace que la fille de Will Smith et de Jada Pinkett assume son virage punk rock sur , son meilleur à ce jour.